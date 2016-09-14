Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı bin 900'e ulaştı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı bin 900 oldu.

Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla birlikte Cerablus'ta geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. 6 yıldan bu yana devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kurban Bayramı'nın 3. gününde ülkelerine gitmek için Gaziantep Valiliğine başvurdu.

Alınan izinlerin ardından toplamda bin 900 kişi, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce Karkamış Spor Salonu'nda kayıt işlemlerini yaptırdı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeli aileler ülkelerine döndü. Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, güvenlik kontrolünden geçirilerek Cerablus'a gönderildi.

Gaziantep Göç Müdürü Oktay Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriyelilerin ülkelerine döndüğünü söyledi.

Dönüşlerin halen sürdüğünü dile getiren Bahçeci, "Nöbetçi personelimizle birlikte talepleri yerine getiriyoruz. Cerablus'a geçmek isteyenler gelip gerekli işlemlerini yaptıktan sonra kendi topraklarına dönebiliyor. Geçişler bugün itibariyle 105 kişi oldu. 7 günde ise bin 900 kişiye ulaştı." dedi.