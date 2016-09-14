ABD'de 8 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı 68 yaşındaki Hillary Clinton'ın New York'taki 11 Eylül terör saldırısı kurbanlarını anma törenlerinde rahatsızlanması, "Clinton'ın gizli bir hastalığı mı var?" sorularına yol açtı. Clinton'ın bir kadının yardımıyla arabasına bindiğini gösteren görüntülerin ardından, doktoru zatürree olduğunu açıklamıştı. Pazartesi günkü San Francisco ve Los Angeles programlarını iptal eden Clinton ise sağlığı konusunda endişeleri gidermek üzere CNN'e telefonla bağlanarak, "Şimdi daha iyiyim" dedi. Baygınlık geçirdiğini yalanlayan Clinton, "Başım döndü ve bir dakikalığına dengemi kaybettim. Ancak araca binip, biraz su içince kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi. Yakın çevresinin hastalığından haberdar olduğunu ancak bu durumu halkla paylaşmadığını söyleyen Clinton, "Bu kadar büyük bir meseleye dönüşeceğini düşünmemiştim" derken, kampanyasına birkaç gün içinde devam edeceğini söyledi.

PARKİNSON MU?

Olayın ardından yapılan en büyük spekülasyonsa, Clinton'ın parkinson hastası olduğu yönünde. Clinton'ın e-posta skandalında ortaya çıkan yazışmalarının birinde, 2011'de yakın çevresine parkinson hastalarının kullandığı Provigil isimli ilaçla ilgili araştırma yapılmasını istediği de ABD medyasında yer alan bilgiler arasında. ABD'deki siyasi analistler Clinton'ın sağlığına ilişkin şüphelerin seçim kampanyasını etkileyeceği yorumlarını yapıyor.



HEMŞİRE Mİ GEZDİRİYOR

Clinton'ın görüntülerde bir kadının eşliğinde yürümesiyse, "Sürekli yanında gezen bir hemşiresi olduğu" yorumuna neden oldu. ABD basını o kadının doktoru Lisa Bardack olduğunu yazdı.