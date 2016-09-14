Danimarka'ya yılda 500 kişi fazla geldi

Danimarka BM kotasından sığınmacı alımını süresiz olarak durdurma kararı aldı. Ülke her yıl Birleşmiş Milletler kotasından 500 sığınmacı kabul ediyordu.

Danimarka Hükümeti Birleşmiş Milletler kotasından her yıl kabul ettiği yaklaşık 500 kişilik sığınmacı alımını süresiz olarak durdurdu.

"ŞU AN TAMAMEN DOLUYUZ"

Danimarka Entegrasyon Bakanı Inger Stjberg Politiken gazetesine yaptığı açıklamada Danimarka'nın tamamen sığınmacılarla dolu olduğunu belirterek ''Danimarka'ya aşırı sayıda sığınmacı başvurusu oldu. Şu anda tamamen doluyuz. Bu nedenle böylesi kökten bir kararı almak zorunda kaldık" diye konuştu.

Alınan kararla birlikte Danimarka'nın bu yıl alması gereken BM kotalı 491 sığınmacının alımının da erteleneceği açıklandı.

Türkiye şimdiye kadar 2 milyonu aşkın Suriyeli'ye kapılarını açtı.

AKILLARA KÜÇÜK ÜMRAN GELDİ

Suriye'deki içsavaşın boyutları her geçen gün daha da kötüleşirken Ağustos ayında Halep kentinde bir bombardımanın ardından yaralanan küçük Ümran'ın fotoğrafı savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti.

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