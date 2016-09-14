Fransa'da terörle mücadele tam gaz!

Fransa'da, terör saldırılarının ardından kurulmasına karar verilen Radikalleşmeye Karşı İkna Merkezlerinin ilki ülkenin iç bölgelerinde yer alan Pontourny a Beaumont-en-Veron kasabasında hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığının nisan ayında yayınladığı ''Radikalleşmeye Karşı Mücadele Planı'' kapsamında deneme amaçlı faaliyete geçen bu merkezde 18-31 yaş arasındakilere gönüllülük esasına göre pedagojik eğitim verilecek. Söz konusu merkezin işleyişine bakılarak, gerekli eksiklikler tamamlandıktan sonra ülkenin diğer bölgelerinde de yine bu tür merkezler kurulacak.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede "terörü övme" eğilimde olanların sayısı 12 bine yakın. Yine bakanlık rakamlarına göre, geçen yıldan bu yana bu rakam yüzde 69 arttı. Bakanlık, radikalleşme eğilimi olan mahkumlar için de yine cezaevlerinde de bu tür merkezlerin kurulması için çalışıyor.

Ülkede geçen yıl meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrası terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış, 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün Fransa için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti.

Nice'te 15 Temmuz'da meydana gelen, 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasında ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu vurgulanmıştı.

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