Irak kuzeyi ile Çukurca'da dört terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Çukurca ile Irak kuzeyindeki Avaşin/Basyan bölgelerine savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında dört terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak kuzeyi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen hava harekatında dört terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ile Irak kuzeyindeki Avaşin/Basyan bölgelerine anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

İki hedefin ateş altına alınması sonucu dört terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönüş yaptığı bildirildi.