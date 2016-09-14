"PYD Suriye'de PKK'nın siyasetini uyguluyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki politikalarını eleştirerek, "PYD, Kürtlerin yaşadığı bölgelerin tamamına el koymuş durumda. PYD, buralarda PKK'nın siyasetini uyguluyor." dedi.

Barzani'nin Fransız Le Monde gazetesine verdiği mülakat Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Barzani, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yapılanmasına karşı bu ülkeye yaptığı askeri müdahaleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, "Suriyeli Kürtlerin geleceğinden endişeliyim. PYD Kürtlerin yaşadığı bölgelerin tamamına el koymuş durumda. PYD, buralarda PKK'nın siyasetini uyguluyor. Türkiye ise PKK ile bir savaş durumunda." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin tekçi bir politika yürüttüğünü söyleyen Barzani, "PYD, Suriye'deki diğer unsurların desteğini sağlayamadı. Katılımcı bir ortam oluşturmadı. Bölgeye uygun bir siyaset geliştirmedi. Hala Suriye rejimine destek veriyor. Bölgedeki Kürtlerin geleceğini düşünmeden hareket ediyor. Suriye muhalefetiyle uzlaşmadı. Bu gelişmeler bize Suriye'deki Kürtlerin geleceğinin aydınlık olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

MUSUL'U KURTARMA OPERASYONU

Barzani, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahipsiniz. Türkiye, yönetiminizde olan bölgelerde yerini sağlamlaştırdı. Aynı zamanda bölgedeki silahlı unsurlara destek veriyor. Sizce Türkiye, Musul operasyonuna katılır mı?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Musul operasyonuna katılacağını düşünmüyorum. Ancak katılacak güçlere yardım edebilir. Doğrudan katılıma gerek yok ve Irak hükümeti buna karşı. Aynı zamanda Türkiye de Musul'un içine girmek istemiyor. DAEŞ'le savaşın başlangıcından bu yana Türkiye'nin iki askeri kampı vardı. Ayrıca Musul operasyonu için eğitilen yerel unsurlara da destek veriyor. Türkiye'nin halihazırda bir askeri kampı bulunuyor. O da Irak hükümetinin rızasıyladır."

Peşmerge'nin Musul operasyonuna katılmasına ilişkin olarak da Barzani, "Musul'un merkezine girmek gibi bir hedefimiz yok. Böyle bir anlaşma da yapmadık. Bu, biraz savaşın seyriyle ilgili bir durum. Kent merkezine girmek zorunda kalırsak da kalıcı olmayız." açıklamasında bulundu.