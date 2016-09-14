Rap şarkıcıları çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kosova'nın iki ünlü rap şarkıcısı arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Başkent Priştine'nin kent merkezinde bulunan bir otelin kafesinde, Kosova'nın ünlü iki rap şarkıcısı Noizyi ve Skivi arasında başlayan sözlü atışma daha sonra kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle iki grup arasında silahlı çatışma başladı.



Görgü tanıkları, Noizy olarak bilinen rap şarkıcısının otelin kafesinde oturduğunu, daha sonra aynı kafeye Skivi olarak bilinen diğer rap şarkıcısının geldiğini aktardı. İkili arasında başlayan sözlü atışmaların ardından küfürler havada uçuşmaya başladı. Görgü tanıkları, Skivi'nin telefonla bir grup arkadaşını aradığını ve grubun kafeye gelmesiyle tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü belirttiler.



Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilmesinin ardından, olaya müdahale eden polis ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada Skivi olarak bilinen şarkıcının arkadaşı hayatını kaybederken, yaralanan diğer şarkıcı Noizy ve 2 arkadaşı Priştine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Şarkıcıların otel önünde toplanan hayranları arasındaki gerginliği ise, polis havaya ateş açarak engelledi. Bu arbede sırasında 9 kişi göz altına alındı.