Robotla ilk böbrek nakli

İngiltere'de ilk kez bir robot yardımıyla böbrek nakilleri gerçekleştirildi. 42 yaşındaki Siobhan Morris'in bir hafta önce geçirdiği operasyonda geleneksel böbrek nakillerine göre acının yüzde 80 azaldığı belirtiliyor. Bu nedenle Morris morfin yerine sadece parasetamol kullandı.. İki çocuk annesi Morris The Sun'a verdiği röportajda, operasyonun çok kolay geçtiğini söyledi. Morris'den bir gün önce böbrek nakli yapılan 58 yaşındaki Andy Brooks da, "İyileşme süreci geleneksel nakil sürecinden çok daha kısa" diye konuştu. Robot sayesinde kesik açılırken daha az kasın zarar gördüğü belirtiliyor.