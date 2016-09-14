Suriye’de silahlar şimdilik sessiz

Suriye’nin tamamı için geçerli olan çatışmasızlık anlaşmasının bayramın birinci günü saat 19.00’da yürürlüğe girmesinden bu yana hiçbir sivil hayatını kaybetmedi. Ancak ateşkes bıçak sırtında duruyor

ABD ile Rusya arasında varılan Suriye'de çatışmasızlık anlaşmasında şimdilik önemli çatışmaların yaşanmaması umutları artırdı. Bayramın ilk günü saat 19.00 itibariyle Suriye'nin tümünü kapsayan çatışmasızlık yürürlüğe girdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü (SOHR) Şam, Halep, Hama, Dera,Tartus, İdlib ve Humus bölgelerinde sessizliğin hâkim olduğunu duyurdu. Ancak Taiba el İmam, Kavkab gibi Hama'nın bazı kırsal yerleşim bölgelerinden bombalamaların meydana geldiği açıklandı. İzleme Örgütü'ne göre Dama'ya bir top mermisi düşerken, Bait Naim kentine de karadan karaya bir roket mermisi atıldı. SOHR'nin açıklamasında "Küçük çaplı çatışmalara rağmen, Suriye genelinde son 15 saattir hiçbir sivil ölmedi" denildi. ABD ve Rusya'nın mutabakatına göre çatışmasızlık anlaşmasının 7 gün sürmesi bekleniyor. Ardından iki ülke, terör örgütü DAEŞ ile mücadele kapsamında müşterek koordinasyon merkezi kuracak. Washington ve Moskova, ortak operasyonlarında DAEŞ ile birlikte eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi'ni de hedef alacak.

MUHALİFLER TEPKİLİ

Çatışmasızlığa uyacaklarını açıklayan muhalifler anlaşmadan Esad'ın kârlı çıkacağını söylüyor. Çatışmasızlık anlaşmasının yürürlüğe girmesinden saatler önce 34 sivili daha öldüren Esad da bayramın ilk günü yaptığı açıklamada "Suriye'nin her santimini geri alacağım" demişti. BBC'nin Ortadoğu şefi Jeremy Bowen da "Anlaşma ABD ve Rusya için büyük sınav. Siyasi geçiş başlayabilir. Ama belki de Esad'ın düşmanlarının da kuşkulandığı gibi çatışmasızlık dönemi sadece askeri gücü yeniden toparlamak için kullanılan bir vakit kazanma aracıdır" yorumunda bulundu. Öte yandan SOHR ayaklanmalarının başladığı Mart 2011'den bu yana Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 301 bin 781 olduğunu açıkladı.

HALEP'E GİDEN YARDIMLARA İZİN YOK

Suriye'de ateşkes ilanının ardından insani yardım taşıyan 20 TIR, Halep'e gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen TIR'ların sayısının 40'a çıkacağı açıklandı. Tır'ların BM tarafından göndereilmesine rağmen Esad rejimi Türkiye'den gönderilen yardımlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

REJİM TIBBİ MALZEMELERE EL KOYDU

İngiliz Guardian gazetesindeki haberde Suriye'deki BM yardımlarının kuşatma altında yaşayan 590 bin 200 kişinin çoğuna ulaşamadığı bildirildi. Haberde geçtiğimiz aylarda da bazı bölgelere ulaşan yardım konvoylarında da tıbbi yardım malzemelerinin geçişinin Suriye hükümet güçleri tarafından reddedildiği ya da malzemelere el konulduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü 49,5 tonluk tıbbi yardım malzemesinin "tamamen reddedildiğini ve ameliyat malzemesinin dışındakilere de el konulduğunu" duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, DAEŞ'in iki numarası ve sözcüsü Ebu el Adnani'nin ABD hava saldırısında öldüğünü açıkladı. DAEŞ, Adnani'nin ağustos sonunda Halep'te öldüğünü duyurmuştu. Rusya ise Adnani'yi kendilerinin öldürdüğünü açıklamıştı.

İSRAİL UÇAĞI BİLMECESİ

Suriye rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalında İsrail ordusuna ait bir savaş ve insansız keşif uçağının düşürüldüğünü öne sürdü. İsrail ordusu ise uçağın düşürüldüğünü yalanlayarak, karadan havaya füzeyle vurulmaya çalışıldığını ancak herhangi bir kaybın olmadığını duyurdu.