Tek katlı evde yangın: 9 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde bir evde çıkan yangında, 6'sı çocuk, toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte son yüzyılda yaşanan en ölümlü yangında, evden alevler arasından ağır yaralı olarak kurtarılan bir çocuğun ise yaşam mücadelesini sürdürmekte olduğu belirtildi.



Memphis İtfaiye Müdürü Gina Sweat, yangının klimaya bağlı bir elektrik kablosunun yol açtığını söyledi.



Sweat, yangın ihbarının yapılmasından çok kısa süre sonra tek katlı eve varan itfaiye ekiplerinin, kapısını kırarak içeri girdikleri evden biri ağır yaralı 10 kişiyi dışarı çıkarmayı başardıklarını anlattı.



Sweat, ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşında çocuk dışında diğer kişilerin duman zehirlenmesi ya da ağır yanıklar sonucu olay yerinde öldüklerini belirtti.