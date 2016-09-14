ARKADAŞINA GÖNDER Tek katlı evde yangın: 9 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Tek katlı evde : 9 ölü, 1 yaralı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 03:29 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 03:33
Tek katlı evde yangın: 9 ölü, 1 yaralı
Tek katlı evde yangın: 9 ölü, 1 yaralı

'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde bir evde çıkan da, 6'sı çocuk, toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte son yüzyılda yaşanan en ölümlü da, evden alevler arasından ağır yaralı olarak kurtarılan bir çocuğun ise yaşam mücadelesini sürdürmekte olduğu belirtildi.

Memphis İtfaiye Müdürü Gina Sweat, yangının klimaya bağlı bir elektrik kablosunun yol açtığını söyledi.

Sweat, yangın ihbarının yapılmasından çok kısa süre sonra tek katlı eve varan itfaiye ekiplerinin, kapısını kırarak içeri girdikleri evden biri ağır yaralı 10 kişiyi dışarı çıkarmayı başardıklarını anlattı.

Sweat, ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşında çocuk dışında diğer kişilerin duman zehirlenmesi ya da ağır sonucu olay yerinde öldüklerini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.