Wilders, 15 Temmuz'un başarısız olmasına üzülmüş!

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüğünü söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Hollanda Parlamantosu özel oturumda, 15 Temmuz'daTürkiye'de yaşanan darbe girişimi ve sonrasında gelişen olayları ele aldı.

WILDERS DARBE OLMAMASINA ÇOK ÜZÜLMÜŞ!

Oturumda, aşırı sağcı lider Wilders ile diğer siyasi parti temsilcileri arasında, "demokrasi" tartışması yaşandı. Sözlerine, "Ne yazık ki, 15 Temmuz'daki darbe girişimi başarılı olmadı" diye başlayan Wilders'e, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Sybrandvan Haersma Buma tepki gösterdi.

Hıristiyan Demokrat lider, "Burası demokrasinin temsil edildiği bir yer. Beğensek de beğenmesek de Erdoğan seçilmiş bir lider ve darbe girişimi seçilmiş bir yönetime karşı yapıldı. Darbe başarılı olsa ne görecektin?" dedi. PVV lideri Wilders ise, "Erdoğan'sız bir dünya görecektim. Buna çok sevinirdim" karşılığını verdi.

HOLLANDA'DA AŞIRI SAĞCI WİLDERS'TEN SKANDAL SÖZLER!

AÇIK AÇIK ASKERİ REJİMİ SAVUNDU!

Wilders, "askeri rejimin her halükarda Erdoğan rejiminden daha iyi olduğunu" savundu. Wilders, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Avrupa'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaretin Hollanda'daki Hıristiyan Demokrat hükümet temsilcisi tarafından yapıldığını anımsattı. CDA lideri Buma'yı "ikiyüzlülükle" suçladı.

Buma ise, "O zaman darbeyi kimin yaptığını biliyorduk. Şu anda Türkiye'deki askerler bile bilmiyor kimin darbeci olduğunu" diye konuştu.