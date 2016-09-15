AB Komisyonu Başkanı: Krizdeyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, ‘Birliğin Durumu’ konuşması Brüksel için tehlike çanlarının çalmayı sürdürdüğünü bir kez daha teyit etti. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’na hitap eden Juncker, geçen yıl AB’nin durumunun iyi olmadığını söylediğini hatırlatarak, “AB, en azından kısmen, varoluşsal krizde” dedi.

AB, son dönemde karşı karşıya kaldığı çok sayıda meydan okumanın yanı sıra üye ülkelerin kendi aralarında ve Brüksel'le ilişkilerde yaşadığı sorunların yarattığı olumsuz sonuçların da üstesinden gelmeye çalışıyor. AB'nin onlarca yıllık entegrasyonuna tanıklık ettiğini vurgulayan Juncker, "Üye ülkeler arasında daha önce hiç bu kadar az ortak zemin olduğunu görmedim. Daha önce hiç bu kadar çok liderin sadece iç sorunları hakkında konuştuğunu duymadım. Daha önce hiç ulusal hükümetlerin popülist güçler karşısında bu kadar zayıfladığını ve bir sonraki seçimlerde kaybetme riskiyle felç olduklarını görmedim" ifadelerini kullandı.

'AVRUPALILAR YORULDU'

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avrupa'da yüksek işsizlikten, mültecileri entegre etmeye kadar çözülmemiş çok sayıda sorun olduğunun altını çizen ve dünyanın kendilerini izlediğini söyleyen Juncker, "Sözlerimizi ortak eylemlerimizin izlemesi gerekiyor aksi takdirde kalan kelimeler olacak ve sadece kelimelerle uluslararası işleri şekillendiremezsiniz" diye konuştu. Avrupa'nın ancak birlik için çalışılması halinde işleyeceğini söyleyen Jean-Claude Juncker, Avrupalıların bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalardan, kavgalardan ve çekişmelerden yorulduğunu kaydetti. AB'de yeterince birlik olmamasından yakınan ve herkesi sorumluluk almaya çağıran Juncker, mevcut çatlak ve bölünmüşlüklerin popülizmin dörtnala koşması için alan oluşturduğu uyarısında bulundu. Juncker, "Başarının ulusal makamlara, başarısızlığın Avrupa'ya ait olduğu yönündeki eski hikâyeye son vermeliyiz aksi takdirde ortak projemiz hayatta kalmaz" diye konuştu.

'BREXIT RİSK DEĞİL'

İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) kararına saygı duymakla birlikte bu karardan üzüntü duyduğunu söyleyen Juncker, Brexit'in AB açısından risk olmadığının altını çizdi. İngiltere henüz AB'den çıkış için gerekli resmi prosedürü başlatmadı. Juncker ise bunun bir an önce yapılmasından yana ve İngiltere'yle ilişkilere yeni şeklinin kazandırılması için bunu gerekli görüyor.

MOGHERINI'YE ÖVGÜ

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi öven ve mükemmel iş çıkardığını belirten Juncker, "Avrupa Dışişleri Bakanı olmasına ihtiyacı var" diye konuştu. AB dışişleri bakanlığı makamı oluşturulması daha önce de tartışma konusu olmuştu.

İDAM CEZASI MESAJI

Özgürlük, demokrasi ve hukuk devletinin, korunması için savaş alanlarında ve kürsülerde yüzyıllardır mücadele edilen değerler olduğunun altını çizen Juncker, "Avrupalılar olarak idam cezasına kararlı bir şekilde karşıyız çünkü insan yaşamının değerine inanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi. AB'de idama yönelik bir tartışma olmamasına ragmen Juncker'in bu vurguyu yapması, 15 Temmuz sonrası bu yöndeki tartışmaların alevlendiği Türkiye'ye dolaylı mesaj olarak algılandı.

'TAM ÜYELİK İŞLEMEZ'

AP'deki oturumun, en azından Türkiye açısından, en dikkat çeken mesajlarından biri Avrupa Halk Partisi (EPP) Lideri Alman parlamenter Manfred Weber'in "Türkiye önemli bir ortak ve komşumuzla dostluk istiyoruz. Bununla birlikte tam AB üyeliği işlemez" sözleri oldu. Juncker de konuşmasında genişlemeye değinmedi.