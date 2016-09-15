Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Barzani ile Blinken arasında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin IKBY Başkanlığı resmi sitesince yayınlanan açıklamada terör örgütü DAEŞ'le yürütülen mücadele ve Erbil ile Washington ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Blinken ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın özel selamlarını Barzani'ye ileterek DAEŞ'e karşı elde ettiği başarılardan dolayı Peşmergeye övgülerde bulundu.

Barzani'nin yürütülen mücadelede önemli bir komutanlık görevi üstlendiğini kaydeden Blinken'ın, "Peşmergenin kahramanlığı sayesinde DAEŞ'e karşı önemli başarılar elde ettik." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Barzani de ABD halkına ve Obama'ya Peşmerge güçleri ile IKBY halkına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, iki tarafın işbirliği sayesinde terörizme karşı büyük ilerlemeler sağlanacağına dikkati çektiği belirtildi.

Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin hazırlıkların ele alındığı görüşmede Barzani'nin, kentin kurtarılmasından sonraki sürecin önemli olduğunu yinelediği açıklandı.

Hristiyan, Yezidi, Arap, Kürt ve Türkmen gibi etnik ve dini unsurların haklarının garanti altına alınması gerektiğine dikkati çeken Barzani, yeni sorunların çıkmaması için önlem alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada ABD'li heyetin Musul operasyonunda Peşmergenin rolü ve askeri stratejiye ilişkin düşüncelerini paylaştığı, Barzani'nin de buna dair görüşlerini dile getirdiği belirtildi.

Barzani ve Blinken'ın Erbil ile Bağdat arasındaki diyaloğun devam etmesi hususunda hemfikir oldukları ifade edildi.

Blinken'e ziyaretinde ABD Başkanı Obama'nın terör örgütü DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk, yeni Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, Erbil Başkonsolosu Ken Gross, ABD'nin Irak'taki Askeri Kuvvetleri Komutanı General Stephen Townsend ile askeri danışmalar eşlik etti.