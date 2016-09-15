"Daha fazla ülke sığınmacılara kapılarını açmalı"

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, uluslararası toplumun Suriyeli sığınmacılar konusunda sorumluluğu paylaşmasını ve daha fazla ülkenin, halen komşu ülkelerde bulunan Suriyelilere kapılarını açması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gelecek hafta başlayacak ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri öncesi basın toplantısı düzenledi.

Genel görüşmelerin "çok kritik bir döneme" rastladığını vurgulayan Ban, Afrika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'daki sorunların çözümünde ilerleme sağlanması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi, iklim değişikliği ve herkes için refahın artırılması konularının önemli gündem maddeleri olacağını söyledi.

Ban, özellikle göçmen ve sığınmacı akınları konusunda eyleme geçilmesi gerektiğini kaydederek, "Uluslararası toplum göçmen ve sığınmacılarkonusunda sorumluluğu paylaşmalı. Daha fazla ülke, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış insanlara kapılarını açmalı. Ülkeler göçmen kabul etmenin faydalarının daha fazla farkına varmalı. Göçmen, sığınmacı ve azınlıklara karşı düşmanlığa herkes her yerde karşı çıkmalı." dedi.

Ban, 19 Eylül Pazartesi göçmenler ve sığınmacılar konusunda üst düzey zirve düzenleneceğini, toplantılar kapsamında bir deklarasyonun kabul edileceğini dile getirdi.

En fazla Suriyeli sığınmacıyı Türkiye'nin ağırladığını, Lübnan ve Ürdün'de de çok sayıda Suriyelinin bulunduğunu belirten Ban, hiçbir ülkenin tek başına sığınmacıların sorunlarını çözemeyeceğini, tüm ülkelerin daha fazla destek olmasını ve komşu ülkelerde bulunan sığınmacıların diğer ülkelere de paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaş

Ban Ki-mun, Suriye'deki iç savaşa da değinerek, "Birçok çatışma tarifsiz acılara neden oluyor ancak hiçbirisi Suriye'deki kadar ölüm, yıkım ve istikrarsızlığa neden olmadı." diye konuştu.

Çatışmaların durması anlaşmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ban, "BM, bu hayati fırsatı Halep ve diğer kuşatma altındaki bölgelere yardım ulaştırmak anlamında değerlendirmek istiyor ve bu amaçla hazır bekliyor." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yardım ulaştırılması için BM'nin kamyonları hazırlayarak şartların uygun olmasını beklediğini kaydeden Ban, "BM yardım kamyonları Suriye sınırında bekliyor ancak yardım görevlileri ve kamyon şoförleri için gerekli güvenlik garantileri sağlanabilmiş değil. Bu nedenle kamyonlar sınırda bekliyor." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri

Ban Ki-mun, basın toplantısında, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine ilişkin soruları da yanıtladı.

Hem Güney Kore Dışişleri Bakanı hem de BM Genel Sekreteri olarak bu konuyu uzun yıllar takip ettiğini ifade eden Ban, "Kore Yarımadası'nda gerginliğin bu kadar arttığı bir dönem daha önce olmamıştı." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda gerekli acil önlemleri alacağını da kaydeden Ban, "ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Kuzey Kore konusunda bir BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı hazırlamaya başladığını bildirdi." dedi.

Sorunun çözümü için basit bir formülü olmadığını söyleyen Ban, kalan üç buçuk aylık görev sürecinde Kuzey Kore'yi ziyaret ya da benzeri bir inisiyatif alma planı bulunmadığını kaydetti.

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İsrail'in illegal yerleşimleri

Ban, İsrail-Filistin sorununa ilişkin soruları da cevaplayarak, 50 yılı aşan sorunun karşılıklı müzakere ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ban, bir gazetecinin, "BM kurumlarında ve kabul edilen metinlerde çok defa 'İsrail işgali' ifadesinin geçtiği ve İsrail'e olumsuz tavır alındığı" yönündeki sözleri üzerine, bunun Genel Sekreterlik politikası değil üye ülkelerin kararları olduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında İsrail'in Filistin topraklarını işgal altında tuttuğunun belirtildiğini ve yeni yerleşimlerin uluslararası hukuk altında illegal olduğunu bir kez daha vurgulayan Ban, Filistinlilerin kendilerine yaşayacak toprak bulamadıklarını belirtti.