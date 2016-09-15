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, İsrail'i kınadı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 01:42
Fransa, İsrail'i kınadı
Fransa, İsrail'i kınadı

, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı Al Aqaba köyünde, AB ve diğer ülkelerin mali desteğiyle kurulan insani yardım tesislerinin İsrail tarafından tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, '', İsrail yetkililerinin, 2016 yılından bu yana dördüncü kez, aralarında 'nın da bulunduğu yurt dışından gelen yardımlarla kurulan insani yardım tesislerini imha etmesini kınar'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkına yardım için kurulan bu tesislerin imha edilmesinden 'nın ''derin endişe'' duyduğu belirtilerek, İsrail yönetimine uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözüm arayışlarına zarar veren bu tür uygulamalara son vermesi çağrısı yapıldı.


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