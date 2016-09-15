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kuzeyi ile Çukurca'da dört terörist etkisiz hale getirildi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 01:39
Irak kuzeyi ile Çukurca'da dört terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi ile Çukurca'da dört terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Çukurca ile kuzeyindeki Avaşin/Basyan bölgelerine savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatında dört terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince kuzeyi ile 'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen harekatında dört terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ile Irak kuzeyindeki Avaşin/Basyan bölgelerine anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

İki hedefin ateş altına alınması sonucu dört terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönüş yaptığı bildirildi.

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