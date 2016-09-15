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, Gazze'ye saldırdı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 09:35
İsrail, Gazze'ye saldırdı
İsrail, Gazze'ye saldırdı

savaş uçaklarının, Gazze'ye saldırıları düzenlediği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, 'e ait savaş uçakları, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Beyt Lahya ve Gazze'nin doğusundaki El-Yermük'te bulunan iki mevzi ile bazı tarım arazilerini bombaladı. Saldırıda çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberinde, Gazze'den, dün , fırlatılan roketin İsrail'in güneyindeki Eşkol bölgesinde boş bir alana düştüğünü ileri sürmüştü.
Haberde, iddiaya konu edilen roket saldırısının can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı belirtilmişti.

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