İsrail, Gazze'ye saldırdı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Beyt Lahya ve Gazze'nin doğusundaki El-Yermük'te bulunan iki mevzi ile bazı tarım arazilerini bombaladı. Saldırıda çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberinde, Gazze'den, dün gece, fırlatılan roketin İsrail'in güneyindeki Eşkol bölgesinde boş bir alana düştüğünü ileri sürmüştü.

Haberde, iddiaya konu edilen roket saldırısının can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı belirtilmişti.