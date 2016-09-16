Gaddar Esad izin vermiyor

Suriye’de çatışmasızlık sürerken Şam rejiminin yardımlara hâlâ izin vermemesi bardağı taşırdı. “Türkiye ile işbirliği içindeyiz” diyen BM, Esad’a “TIR’lara izin ver” çağrısı yaptı

Suriye'deki çatışmasızlık anlaşması, yerel çatışmalara rağmen 48 saat daha uzatıldı. Ancak anlaşmanın ana amacı olan "insani yardım malzemelerinin Suriyelilere ulaştırılması" şartı, Beşar Esad tehdidi yüzünden hâlâ yerine getirilemiyor. Yardım TIR'ları, 250 bin sivilin kuşatma altında bulunduğu Halep'e gitmek yerine Türkiye sınırında bekliyor. Duruma tepki gösteren Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura "Çatışma olmadığı için normalde izinlerin alınıp, konvoyun hareket etmiş olması lazımdı. Suriye hükümetinden beklediğimiz nihai izin mektubu henüz elimize ulaşmadı. Maalesef esef verici bir durum bu" dedi. Türkiye'nin BM ile son derece büyük bir işbirliği içinde olduğunu belirten Mistura, Rusya'ya "Şam rejimi üzerindeki etkinizi kullanarak TIR'lara izin verilmesini sağlayın" dedi. BM'nin açıkladığı bilgilere göre Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan, ancak şoförlerin can ve mal güvenliği garanti altına alınamadığı için bekleyen TIR'ların sayısı 40'ı buldu. Konuyla alakalı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner da "İnsani yardımların yerlerine ulaştırıldığını henüz görmüyoruz" diyerek, Rusların Esad üzerinde daha fazla baskı kurması gerektiğini belirtti. Halep halkı ise ihtiyaç duydukları malzemeleri taşıyan TIR'ların gelmesini bekliyor. Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin konuştuğu 53 yaşındaki Ebu İbrahim "Daha önce bombalardan ölüyorduk, şimdi açlıktan öleceğiz" dedi. 30 yaşındaki Mustafa Morjan ise "Ateşkesi sadece bombardımanın durması için değil, aynı zamanda sebze ve akaryakıtın gelmesi için de istiyoruz" dedi.



28 KEZ İHLAL YAŞANDI

Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 18.45'te devreye giren genel çatışmasızlık, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry tarafından önceki gece 48 saat daha uzatıldı. Suriye İnsan Hakları Ağı ise rejimin saldırılarıyla ateşkes anlaşmasını 48 saat içinde 28 kez ihlal ettiğini belirtti.



40 BİN KİŞİYE YİYECEK

Gaziantep'teki Cilvegözü Sınırı'nda bekleyen TIR'larda 40 bin kişiye bir ay yetecek yiyecek bulunuyor. BM, TIR'ların dün Suriye ile Türkiye arasındaki tampon bölgede beklediğini belirtse de, Halep'e hareketin başlayıp başlamadığı konusunda açıklama yapılmadı.