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Kahta'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 01:30
Kahta'da minibüsün çarptığı çocuk öldü
Kahta'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

'ın Kahta İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Mehmet Emin Akaslan öldü.

, bu sabah Erikdere Köyü yol ayrımında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Akaslan'a, Hacı Bayram Çiçek yönetimindeki 34 EH 3640 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Emin, acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınları yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, minibüs sürücüsü Çiçek gözaltına alındı.



Kaynak: DHA

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