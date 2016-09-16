Kahta'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Mehmet Emin Akaslan öldü.

Kaza, bu sabah Erikdere Köyü yol ayrımında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Akaslan'a, Hacı Bayram Çiçek yönetimindeki 34 EH 3640 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Emin, acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınları yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, minibüs sürücüsü Çiçek gözaltına alındı.