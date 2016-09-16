Kayıp Malezya uçağında sır perdesi aralanıyor

Avustralya Ulaştırma Bakanı Darren Chester, haziran ayında Tanzanya’da bulunan parçanın kayıp Malezya uçağı MH370’e ait olduğunu açıkladı.

Bakan Darren Chester, yaptığı yazılı açıklamasında, Haziran 2016'da Tanzanya'nın Pemba Adası'nda bulunan parçanın, kayıp Malezya uçağı MH370'in kanadına ait olduğunun kesinleştiğini söyledi.

Chester, Malezya hükümetinin talebi üzerine Avustralya'ya getirilen parçanın Avustralyalı Taşıma Güvenliği Bürosu (ATSB) uzmanlarınca incelendiğini belirterek, ''İncelmeler sonucunda uçak yapımında kullanılan ve her uçağa özgü olan numaralar kayıp Malezya MH370 uçağına ait olduğunu kesinleştirmiştir.'' ifadesini kullandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uçağın şu anki aranan bölgede bulunamaması veya yeni ipuçlarının elde edilememesi durumunda aramaların sonlanacağını ifade eden Ulaştırma Bakanı, MH370'in arama çalışmalarının devam ettiğini ve uçağın bulunacağından umutlu olduğunu kaydetti.

8 MART 2014'DE KAYBOLMUŞTU

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken 8 Mart 2014'te 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolan Malezya Hava Yollarına (MAS) ait MH370 sefer sayılı uçağın izine rastlanamadı. Kayıp uçağı arama çalışmaları Güney Hint Okyanusu'nda uçacağın düştüğü tahmin edilen bölgedeki deniz tabanında sonar kameralı cihazlarla devam ediyor.

BULUNAMAZSA...

Malezya, Çin ve Avustralyalı yetkililer Temmuz 2016'da yaptıkları toplantıda, halen 120 bin kilometrekarelik bir alanda devam eden aramalarda sonuç elde edilememesi durumunda MH370'in başka bir alanda aranmayacağını açıklamıştı.