Putin’le selfie çeken gelinler ‘sahte’ çıktı

Moskova'da Şehir Günü kutlamalarında Kızıl Meydan'da yürüyen Başkan Putin'in etrafını sararak selfie yarışına giren gelinlikli kızların düğün evine değil, gösteriye hazırlandıkları ortaya çıkrı. Putin'in "Güzeller" diye seslenip fotoğraf isteklerini kırmadığı kızların, Şehir Günü kutlamaları sırasında koreografinin parçası olarak meydanda dans eden profesyonel mankenler oldukları anlaşıldı. Bu durum kızlardan bazılarının selfie fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaşırken yaptıkları açıklamalardan anlaşıldı.



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