ARKADAŞINA GÖNDER Putin’le selfie çeken gelinler ‘sahte’ çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Putin’le selfie çeken gelinler ‘sahte’ çıktı

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016
Putin’le selfie çeken gelinler ‘sahte’ çıktı
Putin’le selfie çeken gelinler ‘sahte’ çıktı

Moskova'da Şehir Günü kutlamalarında Meydan'da yürüyen Başkan Putin'in etrafını sararak selfie yarışına giren gelinlikli kızların evine değil, gösteriye hazırlandıkları ortaya çıkrı. Putin'in "Güzeller" diye seslenip fotoğraf isteklerini kırmadığı kızların, Şehir Günü kutlamaları sırasında koreografinin parçası olarak meydanda dans eden profesyonel mankenler oldukları anlaşıldı. Bu durum kızlardan bazılarının selfie fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaşırken yaptıkları açıklamalardan anlaşıldı.

TURKRUS.COM

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.