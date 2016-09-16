Vatikan Büyükelçisi’nden Türk halkına övgü

Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Russell, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye’de bütün insanların ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleştiğini söyledi.

Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'de bütün insanların ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleştiğini söyledi.

VATİKAN’IN TRUVA ATI: FETÖ

ABD'de yayımlanan haftalık gazete National Catholic Reporter'a demeç veren Vatikan'ın Türkiye ve Türkmenistan nezdindeki yeni büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) Monsenyör Paul Russell, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi, Suriye krizi, göç krizi ve Türkiye-Vatikan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

VATİKAN’DAN TÜRKİYE’YE AÇIKLAMASI

Darbe girişiminin çökmesinin ardından Türkiye'de çok sayıda belirsizlik olduğunu savunan Büyükelçi Russell, "Ancak, bu acı verici olayın insanları bir araya getirebileceğine dair umut da var. Türkiye'deki bütün insanlar, ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleşti. Birçok ayrışma yaşanan konu var ama bu olay, tüm halkı bir araya getirdi. Bu oldukça sıra dışı bir şeydi. Buradaki umut, Türk halkını bir araya getiren bu değerlerin daha iyi bir gelecek inşa edebilir olmasıdır." dedi.