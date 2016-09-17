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BM'den Esad rejimine tepki

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 02:43 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 03:07
BM'den Esad rejimine tepki
BM'den Esad rejimine tepki

Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon sözcüsü Laerke, Birleşmiş Milletlere ait 40 yardım TIR'ının Türkiye - sınırını geçtikten sonra gümrük bölgesinde bekletildiğini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon sözcüsü Jens Laerke Cenevre Birleşmiş Milletler ofisinde yaptığı basın toplantısında ateşkesin ardından 'ye gümrük bölgesinde bekletilen yardım TIR'ları hakkında konuştu.

Laerke, "Ateşkesten sonra Halep'in doğusuna acilen gönderilmek için 'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tarafına geçen 40 yardım TIR'ını, Suriye rejiminin halen izin vermemesini hayretle karşılıyorum. Bu izinin neden verilmediğini Suriye Hükümetine yetkililer tarafından sorulması gerekmektedir" dedi.

Halep'in doğusunda 250 bin kişinin acil insani yardıma İhtiyacı olduğunu vurgulayan Laerke, "Bu konvoyda 80 bin kişinin bir aylık gıdası bulunuyor. Ve bu durumu bütün dünya sessizce gözlüyor. Bu iznin derhal verilmesi için Suriye Hükümeti'ne çağrıda bulunuyorum. Bu TIR'ların güvenli bir şekilde yerlerine ulaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.

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