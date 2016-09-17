Esed anlaşmayı yine bozdu! Halep'te 2 çocuk vuruldu

Suriye'de ABD ve Rusya arasındaki mutabakat sonrasına Halep için ateşkes ilan edilmişti. Rejim, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ateşkese uymadı ve sokakta oynayan çocukları vurdu

Suriye'de ABD ve Rusya'nın mutabakatıyla sağlanan ateşkesin dördüncü gününde, Halep'in Şeyh Said Mahallesi'nde iki çocuk rejim askerlerinin ateşiyle yaralandı. El Cezire'nin haberine göre kurulan bir saha hastanesinde tedavi edilen çocukların ailesi, ateşkese rağmen yaşanan saldırıya isyan etti.

Bölgedeki kaynaklar ayrıca Atarib ve Anadan'da savaş uçaklarınıdan ateş açıldığını bildirdi.

Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında 9 Eylül Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde anlaşmaya varılmıştı. Bir hafta süreceği açıklanan ateşkes, 12 Eylül Pazartesi günü Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girmişti. Ateşkesin dördüncü gününde, 48 saatlik uzatma kararı alınmıştı.