Esed'in ordusunu vuran ABD'den ilk açıklama!

ABD jetleri Deyr Ez-Zor'da IŞİD'le savaşan Suriye ordusu birliklerini bombaladı. ABD'den açıklama geldi.
Suriye ordusu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Deyr Ez Zor yakınlarındaki mevzilerini bombaladığını duyurmuş, 62 askerin öldüğünü, 100 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da bombardımanın El Tharda Dağı'nda gerçekleştiğini aktarmıştı.
?Öte yandan Russia Today'e (RT) bilgi verenPentagon kaynakları, söz konusu haberlerin incelendiğini belirtti.ABD JETLERİ ESED BİRLİKLERİNİ BOMBALADI!
CENTCOM: YANLIŞLIKLA VURULDU
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD öncülüğündeki koalisyona ait jetlerin Deyr Ez Zor'da Suriye ordusu mevzilerini vurduklarını doğruladı. Açıklamada, Suriye askerlerinin 'yanlışlıkla' bombalandığı iddia edilerek hedefin IŞİD mevzileri olduğu ifade edildi.
BMGK ACİL TOPLANACAK
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyr Ez-Zur'a saldırısında 62 rejim askerinin öldüğünü iddia eden Rusya'nın talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil toplanacak.
BMGK başkanlığından yapılan açıklamada, Konsey üyelerinin saat 19.30'da (TSİ: 02.30) kapalı toplantıda bir araya geleceği kaydedildi.