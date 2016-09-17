Eski başbakana rekor ceza

Tayland eski Başbakanı Yingluck Shinawatra hakkında, kendi döneminde yürüttüğü 'Pirinç Şeması' projesinde halkı zarara uğrattığı gerekçesiyle Tayland mahkemesi tarafından 8 milyar dolarlık tazminat cezası ödemesine karar verildi.

Tayland eski Başbakanı Yingluck Shinawatra'nın başlattığı 'pirinç şeması' projesinde pirinci halktan devlet olarak satın alıp tüm dünyadaki pirinç ihracat fiyatlarını düzenlemeyi istiyordu. Ancak parlementonun feshedilmesi ve ardından gerçekleşen darbenin ardından halktan toplanan pirinçler satılamadı ve bir çoğu çürümeye terkedildi. Ardından da pirinç üreticilerine de ekim yasağı getirildi ve yılda iki yerine sadece bir kez hasat yapılmasına izin verildi.



Halkın ve devletin bu şekilde zarara uğramasının faturası da eski başbakan Shinawatra'ya kesildi. Mahkeme Shinawatra'nın 8 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Shinawatra ailesinin karara itirazının ardından başbakan yardımcısı Wissanu Krea-ngam bir komite kurularak tazminatın tekrardan değerlendirileceğini duyurdu.