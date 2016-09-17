ARKADAŞINA GÖNDER Nato ve Rusya, New York'ta biraraya geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ve , New York'ta biraraya geliyor!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 11:10
Nato ve Rusya, New York'ta biraraya geliyor!
Nato ve Rusya, New York'ta biraraya geliyor!

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Norveç Haber Ajansı NTB’nin haberine göre Stoltenberg ve Lavrov, NATO ile arasında işbirliğinin geleceği ile iki taraf arasındaki ilişkilerde saydamlığın artırılması ve çatışma risklerinin azaltılması konularını ele alacak.

Hafta sonunda 'nın Daimi temsilcisi Aleksandr Grusjko ile görüşen Nato Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Vershbow, 'nın son Nato-Rusya Ortaklık Konseyinde sunduğu önerilerin değerlendirildiğini açıkladı.

Son ortaklık konseyi toplantısında, Rusya, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö'nin ortaya koyduğu, iki taraf arasında güven arttırıcı 'Niinistö Planı' nın tartışılmasını önermişti.

'Niinistö Planı' nda Baltık Denizi üzerindeki askeri uçuşlarda, uçakların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan transponderlarının sürekli açık tutulmasını öneriliyor.

Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ikili görüşmesinin önümüzdeki hafta Newyork'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı sırasında gerçekleşmesi bekleniyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.