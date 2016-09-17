Nato ve Rusya, New York'ta biraraya geliyor!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Norveç Haber Ajansı NTB’nin haberine göre Stoltenberg ve Lavrov, NATO ile Rusya arasında işbirliğinin geleceği ile iki taraf arasındaki ilişkilerde saydamlığın artırılması ve çatışma risklerinin azaltılması konularını ele alacak.

Hafta sonunda Rusya'nın NATO Daimi temsilcisi Aleksandr Grusjko ile görüşen Nato Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Vershbow, Rusya'nın son Nato-Rusya Ortaklık Konseyinde sunduğu önerilerin değerlendirildiğini açıkladı.



Son ortaklık konseyi toplantısında, Rusya, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö'nin ortaya koyduğu, iki taraf arasında güven arttırıcı 'Niinistö Planı' nın tartışılmasını önermişti.



'Niinistö Planı' nda Baltık Denizi üzerindeki askeri uçuşlarda, uçakların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan transponderlarının sürekli açık tutulmasını öneriliyor.



Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ikili görüşmesinin önümüzdeki hafta Newyork'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı sırasında gerçekleşmesi bekleniyor.