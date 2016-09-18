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jetleri Esad birliklerini bombaladı!

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 01:45
ABD jetleri Esad birliklerini bombaladı!
ABD jetleri Esad birliklerini bombaladı!

Savunma Bakanlığı, öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez-zur ilinde Beşşar Esed rejimine ait bir askeri üssü vurduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Deyr Ez-Zur havaalanının yakınlarına yapılan hava saldırısının koalisyona ait 2 F-16 ve 2 A-10 ile gerçekleştirildiğini söyledi.

62 REJİM ASKERİ ÖLDÜ

Suriyeli yetkililerin kendilerine 62 rejim askerinin öldüğü, 100'den fazla askerin de yaralandığı bilgisini verdiğini belirten Konaşenkov, uçakların ülkenin Irak sınırı tarafından geldiğini ifade etti.

Beşşar Esed rejimi ordusu, Deyr ez-Zur'daki hava saldırısının bölgede DAEŞ'in ilerlemesine imkan verdiğini savunmuştu.

ile 'nın Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda vardığı anlaşma, 12 Eylül Pazartesi günü Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girmişti. Önce 1 hafta süreceği açıklanan ateşkesin daha sonra iki gün uzatılması konusunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaştığı bildirilmişti.

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