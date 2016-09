DAEŞ’ten daha ölümcül

Suriye’de hafif yaralanmaların bile ölümle sonuçlandığına dikkat çeken doktorlar, “En basit tedavide dahi sonuç alamıyoruz. Aşırı kullanımdan dolayı antibiyotiğe direnç had safhada. Bu durum, DAEŞ teröründen ve Esad rejiminin katliamlarından daha büyük bir hayatî risk oluşturuyor” diyor

Suriye'de altıncı yılına giren iç savaşın en trajik ve en ölümcül yan etkilerinden bir tanesinin de büyük travmalar yaşayan sivil halkın antibiyotiklere karşı gösterdiği direnç olduğu ve bu olgunun DAEŞ teröründen ve Esad rejiminin katliamlarından daha büyük bir güvenlik sorununa yol açabileceği belirtildi. Suriye'de görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşundan yapılan açıklamada, derin şoklar yaşayan Suriyelilerin tedavisinde antibiyotiklerin çok fazla kullanıldığına işaret edilerek halkın bu ilaçlara karşı bağışıklık kazandığı ve hastalıkların tedavisinde ilaçlardan istenilen sonucun alınamadığı uyarısında bulunuldu. Doktorlar, antibiyotiğe karşı gösterilen direncin DAEŞ'ten bile daha tehlikeli sonuçlara neden olmasından endişe duyuyor.

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Geçen ay başkent Şam'da varil bombalı saldırıya maruz kalan 14 yaşındaki Muhammed Ebu Ara isimli çocuk, Ürdün'ün başkenti Amman'da Sınır Tanımayan Doktorlar'ın açtığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak çocuğun antibiyotik tedavisine cevap vermediği ve bu nedenle kaptığı bir çok enfeksiyon yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi. Suriyelilerin antibiyotiğe karşı gösterdiği direncin ölüm oranını artırmasından kaygı duyan ve bu konuda dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar'ın cerrahlarından Raşid Fahri, "Suriyeliler için DAEŞ'ten daha büyük tehlike halkın neredeyse her tür antibiyotiğe karşı gösterdiği bağışıklıktır. Yaralanmalarda organların kesilip tedavi edilmesi mümkün. Başka da bir çare yok. Ama enfeksiyon veya yaralanmalar göğüste veya beyindeyse o zaman hastanın kurtuluşu imkansız hale geliyor. Çünkü beyni veya ciğerleri koparıp tedavi edemiyorsunuz" diye konuştu.

YÜZDE 60 TEPKİ VERMİYOR

Sivil halkın iç savaş yüzünden aşırı antibiyotik kullandığına dikkat çeken doktorlar, fazla kullanımın bu ilaçların etkisini azalttığını vurguluyor. Nitekim Amman'daki hastanede yatan Suriyeli hastaların yüzde 60'ının antibiyotiklere tepki vermediği kaydediliyor. Halk arasında direncin hızla yayıldığını vurgulayan doktor Raşid Fahri, son bir ay içinde antibiyotiklere yanıt vermeyen dört hastayı kaybettiklerini vurgulayarak 20'inci yüzyılın hayat kurtaran mucizevi ilaçları olan antibiyotiklerin Suriye'de işlevsiz kalmasının büyük bir insanlık felaketine yol açabileceğinin altını çizdi.

HER YIL 700 BİN KURBAN

İngiltere'deki Antibiyotik Araştırma Merkezi'ne göre dünya üzerinde her yıl yaklaşık 700 bin kişi antibiyotiklere direnç gösterdiği için hayatını kaybediyor. Bu oranın 2050 yılında 10 milyon insana ulaşmasından korkuluyor. En büyük neden ise antibiyotiklerin gereğinden fazla kullanılması. Antibiyotik Araştırma Merkezi'nin hazırladığı raporda yaygın kullanılan penisilinden ve en ağır vakalarda devreye sokulan polipeptitlere kadar hemen her tür antibiyotiğin etki gücünün aşırı kullanımdan dolayı azaldığına ve bunun insan sağlığı için büyük bir risk olduğuna vurgu yapılıyor.