İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı

İsrail güçleri, Golan Tepelerine roket atılmasına karşılık Kunaytra'da rejime ait askeri mevzilere düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Kunaytra'da rejime ait askeri mevzilere düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, yaralananların olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçağı, Suriye topraklarından Golan Tepelerine roket atılmasına misilleme olarak sınırdaki Kunaytra kentinde rejime ait askeri noktalara saldırı düzenledi.

Kaynaklar saldırıda, Kunaytra'nın Baas ilçesinde "Milli Savunma Seriyyesinin" hedef alındığını, 1 kişinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Kunaytra'nın kuzey kırsalında üç yıldan bu yana rejim güçleri, Hizbullah ve muhalif gruplar arasında çatışmalar meydana geliyor.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Suriye topraklarından Golan Tepelerine atılan rokete "Demir Kubbe" sistemiyle karşılık verildiğini, roketin İsrail topraklarına doğru indiğini ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurmuştu.