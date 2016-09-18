New York'ta patlama

ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamada en az 15 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Manhattan'ın Chelsea semtinde 23. sokaktaki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamada en az 15 kişinin hafif şekilde yaralandığı, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Patlamanın görme engellilere hizmet veren bir binada meydana geldiği, patlamanın çöp konteynerinde gerçekleşmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Terörle mücadele ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı kaydedildi.