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  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 05:17 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 05:17
New York'ta patlama
New York'ta patlama

ABD'nin kentinde meydana gelen da en az 15 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Manhattan'ın semtinde 23. sokaktaki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı.

Patlamada en az 15 kişinin hafif şekilde yaralandığı, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Patlamanın görme engellilere hizmet veren bir binada meydana geldiği, patlamanın çöp konteynerinde gerçekleşmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Terörle mücadele ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı kaydedildi.

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