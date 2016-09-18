New York'taki patlamanın nedeni bomba

New York Valisi Andrew Cuomo, dün gece turistik Chelsea semtinde meydana gelen ve 29 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın sebebinin bomba olduğunu söyledi.

Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York'ta patlayan bombanın "terör eylemi" olduğunu ancak bu olayda uluslararası terörizm bağlantısının olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını ifade etti.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Cuomo, ilk patlamın ardından 27. Cadde'de bulunan kablolara sarılı bir düdüklü tencerenin ise terörle mücadele birimi tarafından incelendiğini bildirdi.

Cuomo, patlamada yaralan 29 kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Bu arada aynı gün New Jersey'de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesinde çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı duyurulmuştu.