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Ruslar’dan dron ordusu

Ruslar’dan dron ordusu
Ruslar’dan dron ordusu

Ruslar'ın hedefteki düşmanı yok etmek için birlik içinde hareket edebilen insansız araçları (İHA) geliştirdiği ileri sürüldü. Savunma Bakanlığı'nın yeni projesi olan "predatör" model dronların koloniler hâlinde uçablileceği ve hava ve karadaki hedefleri vurabilecek yetenekte olacağı belirtiliyor. Rus haber ajansı Sputnik'e göre predatörler farklı bölgelerde devriye gezecek, muharebe görevi yerine getirecek. Yapay zekâyla donatılmış dronlar, en fazla 6'şar gruplar hâlinde hareket edebiliyor. Dronları harekete geçirmek için ise tek bir kişinin verdiği sinyal yeterli oluyor. Sinyal dronun yazılımına ulaştığında bir seri algoritmaya dönüşüyor. "Mekanik kuşlar" bu sayede düşmana ait uçakların ve helikopterlerin önünü kesebilecek.

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