Rusya'da seçim başladı! 110 Milyon seçmen sandık başında

Rusya'da seçmen Duma adı verilen parlamentoda yeni düzeni belirlemek için sandık başında. 110 milyon Rus seçmen, 11 farklı zaman dilimine sahip dünyanın en büyük ülkesinde oy kullanıyor.

Rusya'da kazanması durumunda Putin'in liderliğini güçlendirecek olan Rus Parlamentosu Duma Meclisi için seçimler başladı. Günümüz Rusya'sında parlamentonun alt kanadı olan Duma, devlet başkanı, başbakan ve hükümetin çalışma prensiplerini de kapsayan kanunları çıkartan yasama organını temsil ediyor.

DEVLET BAŞKANINI GÖREVDEN ALMA YETKİSİNE SAHİP

Duma yetki ve kabiliyet olarak Rusya siyasetinde önemli bir yere sahip. Hükümetin icraatlarını sunduğu Duma, bazı şartlarda devlet başkanını görevden alma yetkisine dahi sahip.

PUTİN KAZANIRSA REKOR KIRACAK

Duma için yapılacak Rusya Seçimlerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in lideri olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin oylarını daha da artırması bekleniyor. Sonuçlar 2018'deki Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde yeniden aday olması beklenen Putin'in elini de güçlendirecek. 17 yıldır ülkeyi yöneten Putin'e halk desteği son bir yıl içinde yüzde 80'e ulaşmış durumda.

Putin, 2017'de de başkan olursa 2024'e kadar bu görevde kalarak Sovyet lider Leonid Brejnev'i geçerek ondan daha uzun süre liderlik koltuğunda oturmuş olacak.

450 SANDALYE'NİN 238'İNE SAHİP

Birleşik Rusya Partisi, halihazırda Duma'daki 450 sandalyeden 238'ine sahip. Ülke çapında 80'den fazla bölge parlamentosunda da Birleşik Rusya çoğunluğu hakim. Partiye, Duma'daki diğer üç parti de destek veriyor.