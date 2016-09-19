ABD Dışişleri Bakanlığından "ateşkes" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, insani yardımların yerlerine ulaştırılmasıyla ilgili sorunlara dikkat çekerek, "Suriye ordusuna atfedilen bazı açıklamalar görüyoruz. Bizim anlaşmamız, Esed rejiminin anlaşmaya uymasından sorumlu olan Rusya ile. Dolayısıyla Rusların konumunu netleştirmesini bekliyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Kirby, Suriye'deki ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de geçen hafta pazartesi günü uygulanmaya başlayan ateşkesle ilgili Suriye ordusuna atfedilen açıklamayı hatırlatan Kirby, anlaşmanın şartlarının belli olduğunu kaydetti.

İnsani yardımların yerlerine ulaştırılması ve çatışmaların azaltılması kapsamında 7 günlük bir sürenin öngörüldüğünü belirten Kirby, ancak bundan sonra Rusya ile Ortak Uygulama Merkezi gibi bir adımın atılabileceğini vurguladı.

Suriye rejiminin bazı muhalif unsurları vurmaya devam etmesine rağmen ülkedeki şiddetin görece azaldığına işaret eden Kirby, insani yardımların ise yerlerine ulaştırıldığını görmediklerini ifade etti. Kirby, ancak bugün sınırlı bir alana bu insani yardımların ulaştırılmaya başlandığını bildirdi.

- "RUSLARIN KONUMUNU NETLEŞTİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Çatışmaların azaltılması sürecinin uzatılmasına hazırız." ifadesini kullanan Kirby, Rus tarafını, Esed rejimi üzerindeki nüfuzunu kullanması ve anlaşma koşullarının yerine getirilmesini sağlaması için teşvik ettiklerini aktardı.

Kirby, açıklamasında, "Suriye ordusuna atfedilen bazı açıklamalar görüyoruz. Bizim anlaşmamız, Esed rejiminin anlaşmaya uymasından sorumlu olan Rusya ile. Dolayısıyla Rusların konumunu netleştirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry de New York'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Suriye ordusunun önce medyaya konuşmak yerine müzakere eden taraflarla konuşması gerektiğine dikkati çekmişti.

12 Eylül Pazartesi başlayan 7 günlük ateşkes anlaşmasının ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler sonucunda 2 gün daha uzatıldığı açıklanmış ancak Suriye ordusu bugün itibarıyla ateşkesin bittiğini duyurmuştu.