ABD ile birlikte Danimarka ve Avustralya da katılmış

Koalisyon güçlerine destek veren Avustralya ve Danimarka uçaklarının ABD'nin Suriye güçlerini vurduğu operasyona katıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin öncülük ettiği DAEŞ karşıtı koalisyon uçakları, Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde düzenledikleri hava saldırısında Suriye ordusuna ait mevzileri bombalamıştı. Rusya'nın duyurduğu saldırıda 62 Suriye askeri ölmüş, 100'den fazla asker de yaralanmıştı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI TURNBULL: PİŞMANIZ

Beyaz Saray'ın 'yanlışlıkla' olduğunu iddia ettiği saldırının ardından ilk itiraf Avustralya'dan geldi. The Guardian'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, "Koalisyon komutanları, bölgedeki Rus komutasından gelen tavsiyeyi alır almaz sorti sonlandırıldı. Kaybedilen hayatlar ve yaralanan Suriyeli personel nedeniyle pişmanız. Şu anda kazayla ilgili söyleyebileceklerim bunlar" dedi. Öte yandan Turnbull, uluslararası koalisyonun Suriye'de Rusya ile koordinasyon içinde olmasını 'arzu edilen'olarak tanımladı.

DANİMARKA: SALDIRIYA İKİ F-16'MIZ KATILDI

Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Suriye ordusunun hedef alındığı saldırıda kendilerine ait iki F-16'nın kullanıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"İki Danimarka F-16'sı diğer ülke uçaklarıyla birlikte bu saldırılara katıldı. Bu saldırılar, Suriyeli askerlerin vurulduğunun Rusya tarafından raporlanmasının ardından ivedilikle durduruldu." Açıklamada ayrıca, saldırının incelenmesi sürecinde Danimarka'nın da yer alacağının altı çizildi.

Kaynak: Sputnik Türkiye