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'den flaş açıklaması!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 19:59 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 20:10
ABD'den flaş Suriye açıklaması!
ABD'den flaş Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanı John Kerry, ordusunun "7 günlük ateşkes bitti" açıklamasına tepki göstererek, "İlk olarak medyaya konuşmak yerine bu anlaşmayı müzakere edenlerle konuşsalar daha iyi olurdu." dedi.

Kerry, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile New York'ta düzenlediği basın toplantısında 'deki ateşkese ilişkin soruyu cevapladı.

" ordusu 7 günlük ateşkesin bittiğini açıkladı, ateşkes başarısız mı oldu?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Bu 7 gün, sakin ve insani yardımların ulaştırıldığı günler olmadı. Dolayısıyla onlar (Suriye ordusunun) ilk olarak medyaya konuşmak yerine bu anlaşmayı müzakere edenlerle konuşsalar daha iyi olurdu. Bence sahneye oynamayı bırakmanın ve insani yardımların yerlerine ulaştırılması için gerçek bir şeyler yapmanın zamanı gelmiştir. İnsani yardımlarla ilgili daha henüz bugün bir hareketlilik görüyoruz, bakalım ne aşamadayız ve onlarla bu yardım işinin nasıl ilerleyeceğini konuşmaktan memnuniyet duyuyoruz."

12 Eylül Pazartesi başlayan ve 7 gün süreceği belirtilen ateşkes anlaşmasının daha sonra ile Rusya arasındaki görüşmeler sonucunda 2 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.

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