ABD'den Türkiye'yi kızdıracak bir hamle daha!

ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Tel Abyad kentinde bir merkez açtı.

ABD, Rakka operasyonu ve DAEŞ ile mücadele kapsamında Tel Abyad kentinde bir merkez açtı. Kısa bir süre önce 50 ABD askeri, 15 zırhlı askeri araçla Suriye'nin Haseke kentinden Tel Abyad'a giderek bir merkez kurdu. Tel Abyad'ın 2 kilometre doğusunda yer alan Mınbeteh köyünde merkez kuran ABD, bu merkezde kendi bayrağını astı.

Türkiye sınırına yakın kurulan merkezin çevresi Demokratik Suriye Güçleri tarafından korunuyor ve olası saldırılara ABD ile Demokratik Suriye Güçleri birlikte karşılık verecek. ABD daha öncede PYD'nin elindeki Kobani, Rimelan ve Kamışlo bölgesinde askeri üs açmıştı.

'ASKERİ DANIŞMANLIK YAPACAKLAR'

ABD'nin Tel Abyad'da merkez açmasıyla ilgili olarak terör örgütü PYD Tel Abyad yöneticisi Cudiya Kurdo, Sputnik'e konuştu. ABD askerlerinin Demokratik Suriye Güçleri'ne yardımcı olmak amacıyla Tel Abyad'ta bir merkez açtığını belirterek Kurdo, şöyle konuştu:



"Kısa bir süre önce ABD askerleri Tel Abyad'a gelerek bir merkez açtılar. Ve bu merkeze kendi bayraklarını astılar. Demokratik Suriye Güçleri'ne askeri danışmanlık yapacaklar."



Kobani'de de böyle bir merkez kurulacak mı sorusuna ise Kurdo, bu konuta henüz kesinleşen bir şey olmadığı cevabını verdi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan Tel Abyad kenti 15 Haziran 2015'te YPG tarafından DAEŞ'in elinden alınmıştı. Rakka'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Abyad, PYD için hayati önem taşıyan Kobani ile Cezire kantonu arasında yer alması nedeniyle stratejik bir öneme sahip.