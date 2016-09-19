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Bağdat'ta bombalı saldırılar: 10 ölü, 27 yaralı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 23:18
Bağdat'ta bombalı saldırılar: 10 ölü, 27 yaralı
Bağdat'ta bombalı saldırılar: 10 ölü, 27 yaralı

'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda 10 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığında görevli Yüzbaşı Dehham el-Mahmud, El-Yusufiyye bölgesinde bir semt pazarı yakınlarına bılan bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

El-Medain ilçesine bağlı Satih köyü ile El-İskan bölgesinde yaşanan patlamalarda da 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydeden Mahmud, El-Azamiyye ile Ed-Dura bölgelerinde ise 2 kişinin araçlarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitirdiğini aktardı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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