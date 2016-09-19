İspanya'da okulda başörtüsü yasağında geri adım

Valensiya'da toplumsal baskı ve siyasi girişim sonucunda, başörtüsünden dolayı okula alınmayan bir kızın okuluna geri dönmesi sağlandı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde, bir okulda Müslüman bir kıza uygulanan başörtüsü yasağında geri adım atıldı.

Valensiya özerk yönetimi hükümetinden yapılan açıklamada, başörtüsünden dolayı okula alınmayan 22 yaşındaki kızın eğitim hakkının garanti altına alındığı ve okuluna geri dönmesi için gerekli tüm girişimlerin yapıldığı bildirildi.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI'NDAN İSLAM KARŞITI SÖYLEME TEPKİ

Bölgedeki Benlliure adlı bir devlet enstitüsünün yönetimi, geçen hafta 22 yaşındaki Müslüman bir kızın sadece başörtüsünden dolayı sınıfa girmesini yasaklamıştı. Okul yönetimi buna gerekçe olarak, 2009 yılında aldıkları şapka veya iç çamaşırıyla sınıfa girme yasağını göstererek, aynı yasağın başörtüsünü de kapsadığını ileri sürmüştü.

Okul yönetiminin kararı, 22 yaşındaki Müslüman kız ve İspanya'daki birçok sivil toplum kuruluşu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. SOS Racismo derneği okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, İspanya'daki Müslüman dernekler de kararı kınayan açıklamalar yapmıştı.

"Bana, 'ya başörtünü çıkar ya da okuldan kaydını aldır' dediler" diyen mağdur durumdaki 22 yaşındaki Takwa Rejeb, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, "Bu bir kıyafet değil, yaşam şekli. Ben özgürce seçtim ve bundan dolayı çok gururluyum. Bir yandan bana özgürce yaşa diyorlar, diğer yandan özgürlüğümü elimden alıyorlar. Bu tamamen kendileriyle çekişen bir durum. Asla böyle bir durumla karşı karşıya kalacağımı düşünmezdim." ifadelerini kullanmıştı.

Rejeb, başörtüsüyle okuluna geri dönebileceğini öğrendikten sonra yaptığı açıklamada ise "Sınıfıma geri dönecek olmamdan dolayı çok mutluyum. İnsan özgürlüğü ihlallerinin önlenmesi için küçük değişiklikler yapılmalı. Yavaş yavaş daha iyiye gideceğiz." diye konuştu.

Birkaç yıl önce Madrid'in Pozuelo de Alarcon kasabasında da okul yönetiminin başörtülü bir kızı kabul etmemesinin ardından yapılan girişimler ise sonuç vermemişti. Madrid Yüksek Mahkemesi okulu haklı bulmuş, Madrid özerk yönetimi hükümeti ise hiçbir inisiyatif kullanmamıştı.