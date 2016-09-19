İtalya’dan AB’ye sığınmacı uyarısı

İtalya Başbakanı Renzi: ''Eğer Avrupa böyle devam ederse İtalya olarak biz kendi özerk metodumuzu yapmak durumundayız''

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Avrupa Birliği'ni (AB) Afrika'dan Avrupa'ya göç konusunda harekete geçmesi yönünde uyardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Renzi, geçen hafta Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki AB Konseyi'nde yaptığı göçmen krizine yönelik eleştirilerini burada da sürdürdü.

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Bratislava'daki zirvede, AB Konseyi'nin Afrika'dan Avrupa'ya olan ve çoğunlukla İtalya'nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç sorununa hiç atıfta bulunulmamasını gündeme getiren Renzi, "Eğer Avrupa böyle devam ederse İtalya olarak biz kendi özerk metodumuzu yapmak durumundayız. Bu, Bratislava'dan çıkan tek yeni mesaj. Birçok söz söylendi ama biz Afrika konusunda açıkça bir şey söyleme imkanını bulamadık. (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker pek çok güzel laf ediyor ama uygulamada bir şey görmüyoruz. Bu, Avrupa'nın bir sorunudur" diye konuştu.

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"İtalya yalnız başına da bir şeyler yapma kapasitesine sahip ama bu AB için bir sorundur" diyen Matteo Renzi, Avrupa'nın geçen hafta bir fırsatı kaçırdığını, bu nedenle üzgün olduğunu, bu durumun İtalya'nın yenilgisinden çok Avrupa için kaçan bir fırsat olduğunu dile getirdi.

İtalya Başbakanı, Akdeniz'de kaçak insanları kurtarmaları gerektiğini ancak hepsinin İtalya'da kalamayacağını da ifade etti.

Renzi, kısa süre önce kendi partisinden Milano'ya belediye başkanı seçilen Giuseppe Sala'nın İtalyan hükümetinin göçmen politikasının değişmesine yönelik demecinin hatırlatılması üzerine mevcut sığınmacı karşılama ve yerel yönetimler arasında paylaştırılması sisteminin yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde de Renzi, kendileri için önceliğin terör sorunundan ziyade göç sorunu olduğunu belirtti.

Başbakan Renzi, geçen haftaki AB Konseyi'nde Afrika üzerinden ülkesine olan düzensiz göçe değinilmemesini protesto ederek, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile ortak basın toplantısı yapmaktan son anda vazgeçmişti.