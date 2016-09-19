Merkel: Zamanı geri almak isterdim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacılara yönelik politikasında yanlış yaptığını kabul etti. Berlin seçimlerinde partisi CDU’nun ağır kayıp yaşaması sonrasında konuşan Merkel, 2015 yazından önce sığınmacılara yönelik atılması gereken adımlar konusunda geç kalındığını söyledi.

"Eğer yapabilseydim zamanı geri almak isterdim" diyen Almanya Başbakanı Merkel, kendisinin ve hükümetin uzun süre Avrupa'da Dublin kurallarına güvendiğini belirtti. Almanya'ya yönelik sığınmacı akınının belirli bir süre kontrolden çıktığını belirten Merkel, yine de o zaman aldığı kararların arkasında olduğunu vurguladı.

YETERSİZ VE HAYAL KIRICI

Merkel, değerlendirmelerinin kesinlikle doğru olduğunu ancak, uygulamada yeterince kontrol sağlanamadığını söyledi. Seçim sonuçları yetersiz ve hayal kırıcı Dün yapılan Berlin eyalet seçimlerinin sonucunu "yetersiz ve hayal kırıcı" olarak nitelendiren Merkel, "Büyük koalisyon artık çoğunluğa sahip değil, bu çok acı" ifadelerini kullandı. Welt Online'ın bildirdiğine göre, uyum konusunda yetersiz kalındığını da kaydeden Merkel, sığınmacı politikasında ihtiyacı olanlara kapıları kapatma gibi bir politika değişikliğine ise kendisinin ve partisinin gitmeyeceğini vurguladı.

YAPABİLİRİZ

Sığınmacı sorununun çözümü konusunda söylediği "Yapabiliriz " sözünü tekrarlamaktan kaçınan Merkel, Almanya'nın bu sorunun üstesinden geleceği konusunda inancının tam olduğunu söyledi. Sığınmacı politikaları nedeniyle yoğun eleştiri alan Angela Merkel'in partisi CDU, 4 Eylül'de yapılan Mecklenburg Vorpommern ve dün yapılan Berlin eyalet parlamentosu seçimlerinde de yüzde 20'nin altında oy aldı. Mecklenburg Vorpommern'de yüzde 19 oy alan CDU, Berlin'de yüzde 17.6'da kaldı.