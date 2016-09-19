Müslümanları taşıyan feribot battı: 13 ölü

Tayland'da, kurban bayramından dönen Müslümanların bulunduğu ve aşırı yüklü olduğu öğrenilen feribot battı. 13 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişi de kayıp.

Tayland'ın eski başkenti Ayutthaya'da 150 kişiden fazla yolcu taşıdığı düşünülen feribot karaya çarptı ve battı.

Kazada 6'sı kadın, 6'sı erkek ve bir de çocuk olmak üzere toplam 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Ayutthaya vali yardımcısı Rewat Prasong yaptığı açıklamada 13 kişinin öldüğünü doğrularken, 39 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

50 kişilik kapasitesi olan ve 1967'den beri kullanılan feribotun 150'den fazla yolcu taşıdığı ve hepsinin Taylandlı Müslümanlardan oluştuğu gelen bilgiler arasında.