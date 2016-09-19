Nijerya'da Boko Haram saldırısı!

Nijerya'nın Borno eyaletinde ticari araçlara eşlik eden askerlere terör örgütü Boko Haram militanlarınca kurulan pusuda 6 sivilin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Ordu sözcüsü Sani Usman yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde Boko Haram militanları tarafından askerlere düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü söyledi.

Askerlerin Dambao'dan Maiduguri'ye seyahat eden ticari konvoya eşlik ettiğini belirten Usman, saldırıda üç askerin yaralandığını ifade etti.

Usman, saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin tarafından örgütle mücadele çerçevesinde oluşturulan ve 10 binden fazla askerle hareket eden Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (FMM), Boko Haram ile silahlı grupların saldırılarına maruz kalan bölgelerde güvenlik ile istikrarın sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.