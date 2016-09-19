Putin güven tazeledi

Suriye savaşı, ekonomik kriz, Batı’nın uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna kriziyle boğuşan Rusya’da dün genel seçimler düzenlendi. 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede parlamento yine Putin’e destek veren partiler ve vekillerden oluştu

Ukrayna'yla kriz yaşayan, petrol fiyatlarının düşüşüyle ekonomisi zora giren ve Suriye savaşında aktif olarak yer alan Rusya'da halk dün sandık başına gitti. 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, parlamentonun alt kanadı Duma'yı oluşturacak vekiller yarıştı. 11 farklı zaman diliminin geçerli olduğu Rusya'da oy verme işlemi tam 22 saat sürerken, Devlet Başkanı Vladimir Putin her zamanki gibi Rusya Bilimler Akademisi'ndeki 2151 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



PUTİN'E DESTEK YÜZDE 80

Gerek anket çalışmaları gerekse de uzman görüşleri, Başbakan Dmitriy Medvedev'in Genel Başkanı olduğu ve "Putin'in partisi" olarak bilinen Birleşik Rusya'nın birinci parti konumunu muhafaza edeceği yönünde sonuçlar ortaya koydu. 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmasına kesin gözüyle bakılan Putin'in arkasındaki halk desteğinin ise yüzde 80 civarında seyrettiği belirtiliyor. Dünkü seçimlerde, yüzde beşlik seçim barajını 'Dört Büyükler' olarak nitelendirilen Birleşik Rusya, Komünist Parti, Adil Rusya ve Liberal Demokrat Parti'nin geçmesi bekleniyor. Bu dört parti de Kremlin'in politikalarını destekleyen görüşlere sahip. Bu çerçevede Duma seçimlerinin, başkanlık sistemiyle yönetilen Rusya'daki politik manzarayı ciddi anlamda değiştirmesi beklenmiyor. Rusya'nın daha önceki seçimlerini adil olmamakla suçlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da Duma seçimlerini izlemek üzere 466 gözlemcisini Rusya'ya gönderdi. Öte yandan Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da da ilk kez Rus parlamentosu seçimleri için sandıklar kuruldu. Kırım Tatarları'nın protesto ettiği seçimlerin uluslararası camiada tanınmaması için Ukraynalı yetkililer de kampanya yürütüyor.





ZAFER AÇIKLAMASI YAPTILAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Medvedev, sandık çıkışı anket sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından parti genel merkezinde kameraların karşısına geçerek zafer açıklaması yaptı:

"Halk Birleşik Rusya Partisi'ne oy vermeye devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Her şeyden önce insanlar partinin temsilcilerinin, siyasi iktidarın gerçekten de halkı için elinden gelen her şeyi yaptığı anlamına geliyor."







BİRLEŞİK RUSYA PARTİSİ

Ülke çapında 80'den fazla bölge parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Birleşik Rusya Partisi, Duma'daki 450 sandalyeden 238'ine sahip.

SEÇİMLERE KATILIM DÜŞÜK

Katılımın düşük olduğu seçimlerde sandığa giden seçmen sayısı yüzde 40 dolayında kaldı. 2011'de bu oran yüzde 51'in üzerindeydi. 11 ayrı zaman dilimi bulunan Rusya'da 111 milyon seçmene alt meclis Duma'nın 450 sandaleyesini belirleme çağrısı yapıldı. Seçimlere 14 parti katıldı.

PUTİN'İN POPÜLARİTESİ

Ekonomik krizi, petrolün ucuzlamasına ve Batı'nın ekonomik yaptırımlarına rağmen Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Rusların oranı yüzde 80'i buluyor. Putin sandıktan ayrılırken, "Hangi partiye oy vereceğimi biliyordum. Tahmin ederim, sizler de biliyorsunuzdur" dedi.

KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında yaptığı açıklamada iktidardaki Birleşik Rusya partisinin galibi olduğu Duma seçimlerinin sonuçlarını 'ülkeye dışarıdan yapılan baskılara verilmiş bir tepki' olarak tanımladı.