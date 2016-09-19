ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Anlaşmayı Ruslar yaptı, Suriyeliler değil. Dolayısıyla Rusların ne diyeceğini görmemiz lazım." açıklamasını yaptı.

Bakan Kerry, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif ile New York'taki görüşmesinden önce basın mensuplarına, Suriye'deki ateşkesle ilgili açıklama yaptı.

Kerry, "Rusya, ateşkesin uzatılması yönündeki çağrınıza cevap verdi mi, yoksa Suriyelilerin iddia ettiği gibi ateşkes bitti mi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Anlaşmayı Ruslar yaptı, Suriyeliler değil. Dolayısıyla Rusların ne diyeceğini görmemiz lazım. Ancak önemli olan nokta şu: Ruslar, insani yardım konvoyları da dahil sürekli ve ayrım gözetmeksizin birçok yeri bombalayan Esed'i kontrol etmelidir. Şimdi bekleyip göreceğiz ve verileri toplayacağız. Nerede olduğumuzu görmemiz lazım ki ona göre bir değerlendirme yapalım. Ancak şu noktada tüm verilere sahip değiliz."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Kerry, sabah saatlerinde de benzer bir yorum yapmış ve Suriye ordusunun "ateşkes bitti" açıklamasına "önce medyaya konuşmak yerine anlaşmanın tarafları ile konuşmalılar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Günün ilerleyen saatlerinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye ordusuna atfedilen bazı açıklamalar görüyoruz. Bizim anlaşmamız, Esed rejiminin anlaşmaya uymasından sorumlu olan Rusya ile. Dolayısıyla Rusların konumunu netleştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta pazartesi günü başlayan 7 günlük ateşkesle ilgili Suriye ordusu "bitti" açıklaması yaparken aynı gün Suriye rejimine bağlı helikopterlerin, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki batı kırsalına giden insani yardım kafilesine varil bombasıyla düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kamyonun yandığı bildirilmişti.