AB'den Esed rejimine çağrı!

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin Halep kentinde insani yardım konvoyunun Esed rejimine bağlı güçlerce vurulmasının ardından rejime, Halep’te terörist olmayan hedeflere yönelik hava saldırılarına son verme çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Suriye'nin Halep şehrinde insani yardım konvoyunun Esed rejimine bağlı güçlerce vurulmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayı'nın insani yardım konvoyuna Halep yakınlarında yapılan hava saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İnsani yardım görevlilerine karşı gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, insani yardımın her yere güvenli bir biçimde ulaştırılabilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, insani yardım görevlilerinin çok değerli bir mesleği icra ettikleri anımsatılarak, saldırıda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dilendi.

İnsani yardım görevlileriyle sivil halkın her zaman korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Özellikle, Suriye hükümetini, Halep'te terörist olmayan hedeflere yönelik hava saldırılarına son vermeye ve kuşatma altındaki halka insani yardımın geçişine engel olmamaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Suriye rejimine bağlı helikopterlerin, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye giden insani yardım kafilesine varil bombasıyla düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kamyon yanmıştı.