Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71. BM Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği New York’ta İngiltere Başbakanı Theresa May’i kabul etti.

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı da edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele, mülteci krizi ve İngiltere'nin AB'den ayrılması konuları da ele alındı.

