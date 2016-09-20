ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanı May ile görüştü

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71. BM Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği New York’ta Başbakanı Theresa May’i kabul etti.

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı da edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye- ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele, mülteci krizi ve 'nin AB'den ayrılması konuları da ele alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.