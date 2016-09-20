Duterte'den sert sözler: AB ülkeleri iki yüzlü

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeleri iki yüzlülükle suçladı.

ABS-CBN kanalında yer alan habere göre, Duterte, ülkede uygulamaya konulan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına AB'nin tepki gösterdiğini belirtti. Duterte, "Bunu günahlarının kefareti olarak yapıyorlar." ifadesini kullandı.



"AB ÜLKELERİ ŞİMDİ KALKMIŞ BENİ KINIYORLAR"

Duterte, Davao kentinde yerel hükümet yetkilileriyle bir araya gelmeden önce yaptığı konuşmada, "AB ülkeleri iki yüzlü. Tarih kitaplarında, ansiklopedilerde geçen olaylara bakın. Hepsinde onlar var... İngiltere, Fransa... AB ülkeleri şimdi kalkmış beni kınıyorlar. Amerika ve Avrupa'nın çürük yumurtalar diye düşündüğü Filipinlilerin öldürülmesi eski bir mesele ve şimdi insan haklarından bahsediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



AB'DEN FİLİPİNLER HÜKÜMETİNE ÇAĞRI



AB'de geçen hafta, Filipinler hükümetine yönelik, "yargısız infazlara ve cinayetlere bir son vermesi" çağrısında bulunulmuştu. Duterte'yi hedef alan kararda, "Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucu tacirlerini ve adalete karşı koyanları öldüren vatandaşların ve güvenlik güçlerinin peşine düşmeyeceğini alenen belirtmiştir." ifadesi kullanılmıştı.



700 KİŞİNİN YARGISIZ İNFAZINDAN SORUMLU TUTULMUŞTU

Duterte, dün ülkede uyuşturucu ticareti yapan çetelerle mücadelenin altı ay daha uzatıldığını kaydederek, uyuşturucu kaçakçılığı sorununun, bu kadar büyük bir mesele olacağını tahmin etmediğini, asıl mücadelenin uyuşturucu çetelerinin devlet içindeki yapılanmalara karşı gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü, 2015'te, Duterte'nin kontrolündeki "ölüm mangalarının" bölgedeki 700 kişinin yargısız infazından sorumlu olduğunu iddia etmişti.



HER UYUŞTURUCU BARONU İÇİN 320 BİN LİRA ÖDÜL VADETTİ

Rodrigo Duterte, mayıs ayında devlet başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, silahı olan halktan, "adalete karşı koyan uyuşturucu kaçakçılarını öldürmelerini" istemişti.

Ülkede işlenen suçlara karşı verdiği kanlı savaşta kendisine yardımcı olan Filipinlilerin ödüllendirileceğini dile getiren Duterte, her uyuşturucu baronu için 5 milyon peso (yaklaşık 320 bin lira) ödül vadetmişti.