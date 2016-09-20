Fransa'da Esed’in amcasına bir kötü haber daha

Yargı tarafından mal varlığına el konulan Esed’in amcasının Paris’teki arsasını belediye, lojman ve kreş yapmak için istimlak edecek.

Fransa'da "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan, daha sonra mal varlığına yargı kararı ile el konulan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'e bir kötü haber de Paris Belediyesinden geldi.

PARİS BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Paris Belediyesi, Rıfat Esed'in Paris'in lüks bir mahallesinde yer alan arsasına lojman ve kreş yapmak amacıyla istimlak etmek üzere harekete geçti. Paris Belediye Meclisinin gelecek hafta onay vermesi halinde, arsa 29 sosyal konut ve bir kreş yapılmak üzere 9,5 milyon avroya istimlak edilecek. İstimlak kararının onaylanmasının ardından bu para, Esed'in banka hesabına değil, mal varlığına yargı el koyduğu için ''yediemine'' gidecek.

MAL VARLIĞI 90 MİLYON AVROYU BULUYOR

Rıfat Esed'in mal varlığının 90 milyon avroyu bulduğu tahmin ediliyor. Fransız mahkemesi, haziran ayında hakkında açılan dava sonuçlanmadan önce Rıfat Esed'in mal varlığını satma girişiminin önüne geçebilmek için bu yönde bir karar almıştı. Rıfat Esed'in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

HAMA KATLİAMININ KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

SURİYE'DEN SÜRÜLMÜŞTÜ

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü. Bugün 77 yaşında olan Esed'in Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde zaman zaman bulunduğu biliniyor.